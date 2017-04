Antalya'da Ağrı İçü' Icanas Konferansı Başladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi(AİÇÜ) 'ICANAS Uluslararası Doğal ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı Antalya'da başladı.



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğiyle düzenlenen International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences / Uluslararası Doğal ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı (ICANAS) Antalya IC Green Palace Hotels'de başladı. 3 gün sürecek olan programda 20 farklı ülkeden 300'ün üzerinde bilim insanı tarafından Fen Bilimleri alanında 500'ün üzerinde bildiri sunulacak.



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut "Büyük hedefleri olan, dinamik ve genç bir akademik kadroya sahip, topluma karşı sorumluklarının farkında olan Üniversitemiz, özgür düşünce ortamında bilgi üretmeyi ve öğrencilerinin vizyonunu genişletip yenilikçi ve girişimci ruhlarını ortaya çıkarmayı temel hedef edinmiştir" dedi.



3 gün sürecek olan konferansların açılış töreninde konuşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite" parolasıyla bilimsel ve akademik çalışmalarına hız veren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin "International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences" bu konferans ile farklı üniversitelerden aynı alanda çalışan ve üreten bilim insanlarını bir araya getirerek, işbirliği ve birlikte çalışma imkanlarının değerlendirilmesi, ayrıca alanında saygın bilim insanlarını genç araştırmacılarla buluşturulması amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.



Karabulut, "Konferansımıza teşrif eden davetli konuşmacı bilim adamlarımıza, genç araştırmacı kardeşlerime katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Özellikle konferansımızın düzenlenmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, her zaman maddi ve manevi yardımlarıyla yanımızda olan, bugün de bizleri yalnız bırakmayan değerli işadamı hemşerimiz Sayın İbrahim Çeçen Bey'e, çalışma arkadaşlarına ve IC Vakfı yetkililerine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım" şeklinde konuştu.



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kapılarının tüm araştırmacılara açık olduğunu kaydeden Prof. Arif Nihat Asya'nın, "bir abide istersen eğer Ağrı'ya git, yükseklerden gelen büyük çağrıya git" mısralarında ki daveti yineleyerek, "Nuh'un gemisiyle dirilişin sembolü olan ilimizde ve de bilimi insan ile kaynaştıran üniversitemizde sizleri ağırlamaktan onur duyacağız" değerlendirmesinde bulundu.



İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Doç. Dr. Meral Dinçer ise törende yaptığı konuşmada Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine ismini veren hayırsever işadamı İbrahim Çeçen'in hayatını anlatarak, Sayın İbrahim Çeçen'in 47 yıllık iş hayatında Türkiye'de ve Dünyada büyük ve prestijli işler yaptığını ve doğduğu toprakları da hiçbir zaman unutmadığını kaydetti. Dinçer, "İbrahim Çeçen Bey, 'hayatta en büyük yatırım, eğitime yapılan yatırımdır, benim en büyük yatırırım Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesidir" der. İbrahim Çeçen Vakfı olarak Üniversitemizin her zaman yanındayız. Vakıf olarak Maddi ve manevi desteklerimize devam edeceğiz. Bugüne kadar Türkiye'deki değişik üniversitelerden mezun olmuş 12 bin öğrenciye burs verdik. 12 bin mezun bursiyerimizin dışında şuan 2 binin üzerinde öğrenciye burs veriyoruz. Çünkü İbrahim Çeçen Beyin dediği gibi, hayattaki en büyük yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.



ICANAS Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Ocak Akdemir; ilk olarak geçen sene düzenlenen, bu yıl da 2'ncisi gerçekleştirilen International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences / Uluslararası Doğal ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansına (ICANAS) 20 farklı farklı ülkeden 300'ün üzerinde bilim insanının katıldığını vurgulayarak, Konferansın Fen Bilimleri alanında disiplinler arası çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek üzere planlandığını söyledi. Konferansın, Bilimin evrensel ilkelerine ve değerlerine uygun bir şekilde verimli geçeceğini ümit ettiğini aktaran Akdemir, destekleri için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Doç. Dr. Meral Dinçer'e ve Düzenleme Kurulu üyelerine teşekkür etti. - AĞRI