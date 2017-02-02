Antalya'da AB Destekli Gönüllü İtfaiyecilik Projesi Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Antalya'da gönüllü itfaiyeciliği yaygınlaştırmak için Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile işbirliğine gidiyor. AB destekli proje ile Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve İrlanda'daki gönüllü itfaiyecilik sistemleri Antalya'da uygulanacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Erasmus Plus Proje başvuruları kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı'na sunduğu "Gönüllü İtfaiyeciliğin Geliştirilmesi İçin İtfaiyecilerin Mesleki Eğitimi (VOLFIRE) Projesi" 287 proje içinden AB hibe desteği almaya hak kazandı. Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen proje açılış toplantısıyla projenin startı verildi. Toplantıya, Antalya Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata, Antalya Büyükşehir Belediyesi Danışmanı İbrahim Evrim, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve İrlanda'dan temsilciler katıldı.
Örnek proje
Antalya Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata, projenin önemine değinerek; "Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmakta olan gönüllü itfaiyeciliğin Antalya'ya transferinin sağlanması konusunda çok başarılı olacağına ve diğer şehirlerimize örnek teşkil edeceğine inanıyorum" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Danışmanı İbrahim Evrim projenin gönüllü itfaiyeciliğe olan ilgiyi artırmasını dileyerek, "Görüyoruz ki yüzölçümü olarak küçük sayılabilecek Çek Cumhuriyeti'nde 75 bin gönüllü var. Bu örnek almamız gereken bir şey. Bu konuda ne kadar isabetli bir projenin seçilmiş olduğunu hepimiz görüyoruz" diye konuştu.
Gönüllü itfaiyeciliğin rehberi olacak
İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatları doğrultusunda projeler ürettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Bu projede bize destek olan başta Antalya Valiliğimiz olmak üzere Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve İrlanda'dan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Proje tamamlandığında elimizde gönüllü itfaiyeciliğin yazılı bir rehberi yazılı bir kitabı olmuş olacak."
Avrupa'dan örnekler
Ardından proje kapsamında Antalya'ya gelen Slovenya Kranj İtfaiye Şefi Matej Kejzar, İrlanda Mayo Kenti İtfaiye Şefi Seamus Murphy, Çek Cumhuriyeti İtfaiyeciler Derneği Başkanı ve Ostrava İtfaiye Şefi Vlademir Vlcek, kendi ülkelerindeki gönüllü itfaiyecilik çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Proje paydaşları, VOLFIRE projesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Amaç can ve mal kaybını önlemek
Gönüllü İtfaiyeciliğin Geliştirilmesi İçin İtfaiyecilerin Mesleki Eğitimi (VOLFIRE) Projesi, nüfusu az olan yerleşim yerlerinde kurulacak Gönüllü İtfaiye İstasyonları görev alacak gönüllü itfaiyeciler yetiştirilmesini, olası yangın, afet ve acil durumlarda can ve mal kaybının en aza indirilmesini amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülecek projede, 3 Avrupa ülkesinin gönüllü itfaiyecilik sistemi incelenerek Antalya'ya adaptasyonu sağlanacak. - ANTALYA
Antalya'da AB Destekli Gönüllü İtfaiyecilik Projesi Başlıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Antalya’da gönüllü itfaiyeciliği yaygınlaştırmak için Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile işbirliğine gidiyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Antalya'da gönüllü itfaiyeciliği yaygınlaştırmak için Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile işbirliğine gidiyor. AB destekli proje ile Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve İrlanda'daki gönüllü itfaiyecilik sistemleri Antalya'da uygulanacak.