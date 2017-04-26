Antalya'da 490 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlendiği operasyonda dere yatağına ekili vaziyette 490 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Cikcilli Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Narkotik Tim ekipleri harekete geçti. Ekipler akşam saatlerinde Fığla Mevkii'ndeki dere yatağına ekili vaziyette 490 kök Hint keneviri tespit etti. Kenevirlerin ekili olduğu arazi dikenlik ve sarp olduğu için uyuşturucuya ulaşamayan ekipler, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekipleri dikenlik alanı temizleyerek kenevirin ekili olduğu alana polisin ulaşmasını sağladı.



Kenevirlere imha edilmek üzere el konulurken, polis uyuşturucu maddeyi eken kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA