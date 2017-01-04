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Antalya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
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Antalya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak: Dunya.com