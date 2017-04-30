Antalya'da 375 Şişe Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından bir evin deposuna yapılan operasyonda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çeşitli markalarda 375 şişe kaçak içki ele geçilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda Cikcilli Mahallesi'ndeki bir evin deposunda gümrük kaçağı içki olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Önceki gün akşam saatlerinde depoya baskın düzenleyen ekipler, çeşitli markalarda 375 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirirken, olayla ilgili Ömer Ü. (23) ve Dilaver G.'yi (30) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından haklarında '5607 sayılı kanuna muhalefetten' işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. - ANTALYA