Antalya'nın Kemer ilçesinde ülkeye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen Pakistan uyruklu 3 kişi yakalandı.
Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, rutin denetimler sırasında durdurdukları minibüste kimlik kontrolü yaptı.
Ekipler, Pakistan uyruklu 3, Suriye uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.
İncelemelerin ardından 2 Suriyeli serbest bırakıldı.
Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Pakistanlılar ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Antalya'da 3 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde ülkeye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen Pakistan uyruklu 3 kişi yakalandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde ülkeye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen Pakistan uyruklu 3 kişi yakalandı.