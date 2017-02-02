Antalya'da 3 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde ülkeye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen Pakistan uyruklu 3 kişi yakalandı.

Antalya'da 3 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde ülkeye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen Pakistan uyruklu 3 kişi yakalandı.

Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, rutin denetimler sırasında durdurdukları minibüste kimlik kontrolü yaptı.

Ekipler, Pakistan uyruklu 3, Suriye uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

İncelemelerin ardından 2 Suriyeli serbest bırakıldı.

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Pakistanlılar ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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