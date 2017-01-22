Antalya'da 200 Metre Arayla Kar ve Deniz Keyfi

Sömestr tatilinde Antalya'yı tercih eden aileler, çocuklarıyla birlikte hem karın hem deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Önce-2 derecede kar yağdırılan eğlence dünyasına giren Antalyalılar buradan çıkıp 200 metre ileride 17 derecede Konyaaltı sahilinde denizin tadını çıkartıyor.



2016-2017 eğitim ve öğretim yılında verilen 15 günlük tatil için Antalya'yı tercih eden aileler, sömestr tatilini dolu dolu yaşıyor. Hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da çocuklarıyla birlikte önce dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen aileler, burada denizin ve güneşin keyfini çıkartıyor.



17 derece yaz havasından -2 derecedeki karlı kış havasına



Aileler daha sonra hemen sahilin 200 metre uzaklığında karnesini gösteren öğrencilere ücretsiz kar keyfi imkanı sunan bir eğlence merkezine giderek, burada da çocuklarına kar keyfi yaşatıyor. 17 derece güneşli deniz ortamından -2 derecedeki kar ortamına gelen öğrenciler, kış ve yazı aynı anda yaşama imkanı bularak, sömestr tatilini dolu dolu geçiriyor. Öğrenciler ayrıca girdikleri eğlence mekanında dev akvaryumlarda köpek balıklarını izleyerek bol bol eğleniyor.



"Antalya'da dolu dolu sömestr yaşıyoruz"



Ankara'dan gelen torunlarını tatil için davet eden Fatma Gök, "Sömestr tatili için Ankara'dan torunlarımı çağırdım. Denize giriyoruz. Buradan da kar keyfine gideceğiz. Antalya zaten mükemmel bir yer burada 4 mevsimi aynı gün içerisinde yaşayabiliyorsunuz. Torunlarım sömestr tatilini doya doya yaşıyor" diye konuşurken, Konya'dan eşi ve çocuklarıyla birlikte Antalya'ya tatil için geldiğini söyleyen İngilizce öğretmeni Neslihan Ece de, "Konya'da çok kötü bir kış geçiriyoruz. Çok yoğun kar altında, çocuklarla eve hapsolmuş diyebilirdik, Konya ile Antalya arasında dağlar kadar fark var diyebilirim. Antalya'da dolu dolu yaşayacağız bu tatili" dedi.



"Bugün karla oynuyorum, yarın denize gireceğim"



Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine annesiyle birlikte kar oynamaya gelen 5'inci sınıf öğrencisi Barış Uzun, "Dışarıda hava çok sıcak, burası epey soğuk. Karnemle buraya girdim, kar oynuyorum, çok eğleniyoruz. Yarın denize girebilirim" dedi. Sömestr tatilinde kızını kar oynaması için getiren İsa Bülbül de deniz yerine önce karı tercih ettiklerini belirterek, kızıyla birlikte çok eğlendiklerini söyledi. İlk defa karı gören İsa Bülbül'ün 8 yaşındaki kızı Eylül Bülbül de, daha önce hiç kar görmediğini ve çok eğlendiğini söyledi. - ANTALYA