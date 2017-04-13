Antalya'da 2 Polis Memuru 'Ayın Polisi' Seçildi

Antalya Emniyeti, görevleri esnasında gösterdikleri başarıdan dolayı 2 polis memurunu 'Ayın Polisi' seçerek ödüllendirdi.



Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Mart ayı'nda polisi olmaya hak kazanan 2 polis memuru ödüllendirildi.



Alanya ilçesinde ilaç vermek suretiyle meydana gelen 3 ayrı "Yağma" olayının aydınlatılması, akabinde 6 farklı ilde aynı yöntemle yağma olaylarını gerçekleştirdiği anlaşılan şüpheli S.S.'nin İstanbul ilinde yakalanarak teslim alınması, adli makamlara sevk edilmesi ve tutuklanarak, cezaevine teslim edilmesinde göstermiş olduğu üstün gayret ve başarılı çalışmaları nedeniyle Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Murat Ozan "Ayın Dış İlçeler Polisi" olarak seçildi.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olan firari durumda bulunan A.G. isimli şahsı, doktor istirahatlı olduğu gün eşkalinden tespit etmesi neticesinde, şahsın yapılan sorgulamasında; FETÖ/PYD silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarından, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi, Demre ve Elmalı Sulh Ceza Hakimliğince arandığının tespit edilmesi üzerine sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasında göstermiş olduğu üstün gayret ve başarılı çalışmaları nedeniyle kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru R.Y. "Ayın Şubeler Polisi" olarak seçildi.



Ayın Polisi seçilen 2 polis memuru, Antalya İl Emniyet Müdürümüz Celal Uzunkaya'nın makamında düzenlenen törenle çeyrek altın ve teşekkür belgeleri ile ödüllendirildi. - ANTALYA