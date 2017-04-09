Antalya'da 2 Bin Kişi 'Hayır' Için Yürüdü

Antalya'da Halk Evleri tarafından düzenlenen 'Geleceğimiz İçin Hayır Mitingi'ne yaklaşık 2 bin kişi katıldı.



Muratpaşa ilçesi Aydın Kanza Parkı'nda öğle saatlerinde toplanan kalabalık, Atatürk Parkı'na kadar yürüdü ve burada müzik eşliğinde eğlendi. Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, dernekler tarafından da desteklenen yürüyüşe, çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Güllük ve Teomanpaşa Caddesi'ni takip ederek Konyaaltı Caddesi'ne çıkan kalabalığa güzergah üzerindeki apartmanlarda oturanlar da destek verdi.



Mitinge katılanlar, sık sık 'Zıpla zıpla zıplamayan evetçi' sloganı attı. Ellerinde pankartlarla Atatürk Parkı'na gelen kalabalığa, Ankara'daki gar saldırısında yaşamını yitiren Korkmaz Tetik'in babası Erdoğan Tetik hitap etti. 16 Nisan'da neden 'hayır' diyeceğini anlatan Erdoğan Tetik'in konuşmasının ardından müzik dinletisi sunuldu. 1 dakikalık saygı duruşu sırasında bazı vatandaşlar İstiklal Marşı'nın da okunmasını istedi. Ancak İstiklal Marşı okunmadı.



Yaklaşık 1 saat alanda kalan kalabalık ardından dağıldı. Yoğun güvenliğin sağlandığı yürüyüş ve miting sırasında güzergah boyunca tüm yollar trafiğe kapatıldı.