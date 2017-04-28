Antalya'da 2,5 Aylık Bebeğin Aşıdan Sonra Öldüğü İddiası

Antalya'nın Finike ilçesinde 2,5 aylık bebeğin, aşı yapıldıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdiği iddia edildi.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Turunçova Mahallesi Demirciler mevkisinde çiftçilik yapan Sabri Döner, dün öğle saatlerinde Turunçova Sağlık Ocağına 2,5 aylık oğlu Bünyamin Döner'i aşı yapmak için götürdü.



Burada kolundan ve bacaklarından aşı yapılan bebeğin akşam saatlerinde vücudunda morluklar oluştu. Finike Devlet Hastanesine götürülen kaldırılan bebek, burada yapılan müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Bebek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Baba Sabri Döner, bebeğin aşı yapıldıktan fenalaştığını iddia ederek, sorumlular hakkında şikayetçi olacağını söyledi.



Bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere Finike ilçesine gönderildi.



"Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak"



Antalya Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Murat Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayla ilgili savcılık soruşturmasının başlatıldığını belirtti. İlk bulguların ölümün aşıyla bağlantılı olmadığı yönünde geldiğini ifade eden Özdemir, "Bebeğin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belli olacak." diye konuştu.