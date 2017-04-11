Antalya'da '15 Temmuz'dan 16 Nisan'a Konferansı' Düzenledi

Yeni Anayasa Destek Platformu (YADEP) Hukuk İşleri Başkanı ve Antalya İl Temsilcisi Avukat Mehmet Ali Başaslan, 15 Temmuz'dan 16 Nisan'a konulu konferans düzenledi. Konferansa Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu, AK Parti Milletvekili Gökçen Enç, bazı Kaymakamlar, şehit aileleri ve gaziler, Gazeteci Latif Şimşek ile Serdar Arseven ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Başaslan; Türkiye'de anayasanın sadece darbelerle değiştiğini vurguladı. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin gücünü şimdiki anayasadan aldığını belirten Başaslan; bu olumsuz olayı bazı kişilerin tiyatro ve kurgu olarak değerlendirmeye çalıştığına dikkat çekti ve darbe girişiminin kurgu olmadığının en büyük kanıtının şehitler ve gaziler olduğunu söyledi.



"Tiyatro olsaydı 248 şehit ve yüzlerce gazi olmazdı"



Başaaslan, darbe girişimi tiyatro olsaydı 248 şehit ve yüzlerce gazinin olmasının mümkün olmayacağını söyledi. Başasalan, "Bu hain darbe girişiminde gazi olanlar, yaralananlar belki bir daha yürüyemeyecek. Kurgu denildi, tiyatro denildi, 248 vatandaşımız boşu boşuna mı şehit oldu? Yüzlerce vatan haini şu anda hapislerde yatıyor. Bizlerde şehit veya gazi olabilirdik ama Antalya olarak darbe girişimini rahat geçirdik, ciddi bir sıkıntı olmadı. Sıkıntı olan yerlerde yuvalar, ocaklar söndü, onların sayesinde burada konuşma fırsatı bulabiliyoruz" dedi.



Dünyada anayasa değişikliklerinin 3 veya 5 yılda bir yapıldığını belirten Başaslan, "Ülkemizde anayasalar bugüne kadar sadece darbelerle yenilendi. Ben Diyarbakırlı Kürt kökenli bir vatandaşım. Doğu ve Güneydoğu'da darbe anayasalarıyla ocağı yanmayan, ailesinden bir ferdi kaybetmeyen kimse yoktur" şeklinde konuştu.



Gazeteci Latif Şimşek konferansa Ankara'dan katıldığını ve hiçbir çıkarının olmadığını söyledi. Şimşek, 15 Temmuz'un bir daha yaşanmaması ve büyük Türkiye idealleri için yeni anayasayı desteklediğini ifade ederek; "Biz onca yoldan kalktık, halkla fikir alışverişi yapmaya geldik. 15 Temmuz'da, öncesinde ve sonrasında tecrübelerimizi aktarmaya geldik. Bunu ülkemiz için yapıyoruz" diye konuştu.



Antalyalı şehit annesine plaket verildi



Konferansın sonunda Antalyalı Şehit Polis Memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın ailesine çiçek ve plaket sunulduğu sırada mikrofon verilen şehit annesi Meltem Kılınç, "Bu hain darbe girişimine tiyatro diyenler bana oğlumun oyuncu olduğunu mu söylemek istiyorlar? Madem bu bir tiyatroydu, benim oğlum neden öldü?" şeklinde konuştu. - ANTALYA