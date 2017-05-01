Antalya'da 15 Bin Şişe Kaçak ve Bandrolsüz İçki Ele Geçirildi

Antalya'da 15 bin şişe kaçak ve bandrolsüz içki ele geçirildi



ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından bir depoya yapılan operasyonda çeşitli markalarda koliler içerisinde yaklaşık 15 bin şişe kaçak ve bandrolsüz içki ele geçilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Konaklı Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak ve bandrolsüz içki olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Dün akşam saatlerinde depoya baskın düzenleyen ekipler, koliler içerisinde çeşitli markalarda yaklaşık 15 bin şişe kaçak ve bandrolsüz içki ele geçirdi. İki kamyon dolusu içki işlemleri yapılması için emniyette getirilerek yük asansörü yardımıyla KOM Grup Amirliğine taşındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla ilgili A.A ve M.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.