Antalya'da "1. Türkiye Melez Çocuklar Rusça Olimpiyatı" Yapıldı

Rusya Eğitim Bakanlığı, Türkiye'deki Rusya Büyükelçiliği ve Rus Sanat ve Kültür Derneği'nce, "1. Türkiye Melez Çocuklar Rusça Olimpiyatı" Antalya'da gerçekleştirildi.



Konyaaltı ilçesinde bir okulda düzenlenen etkinliğe, Türk ve Rus anne babası olan 100'e yakın çocuk katıldı. Çocuklar etkinlikte Türkçe ve Rusça şiir, düz yazı okuma, yazma ve konuşma gibi çalışmalar yaptı.



Etkinlik hakkında gazetecilere bilgi veren Rus Sanat ve Kültür Derneği Irina Balcı, Rusya olarak dünyanın birçok yerinde bu olimpiyatları gerçekleştirdiklerini belirterek, bu etkinliğin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.



Çocukların ne seviyede Rusça bildiklerini test etmek istediklerini kaydeden Balcı, "Buradaki Rus çocuklarının birçoğunun babası Türk, biz de bir yandan anneler olarak Rusça öğretmeye çalışıyoruz. Türkiye'deki Rus çocuklar iki dili bilen çocuklar." dedi.



Balcı, birinci turun Antalya'da yapıldığını, ikinci turun ise İstanbul'da düzenleneceğini dile getirerek, yapılacak etkinlikleri başarıyla tamamlayan çocukların önce İstanbul daha sonra ise Rusya'ya gönderileceğini ifade etti.