Antalya'da 1 Mayıs kutlamaları



ANTALYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri, Atatürk Heykeli'ne çelenk sunulmasıyla başladı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Antalya'da kutlanmaya başladı. Sabah saatlerinde başlayan etkinliklerde bazı siyasi partiler ile sivil toplum örgütleri temsilcileri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okuyan grup adına kısa bir açıklama yapan Türk-İş Antalya Şube Başkanı Hacı Mevlüt Ünal, İstiklal Marşı'nın okunmadan yapılacak yürüyüşü doğru bulmadıklarını söyledi. Bu yıl herkesle birlikte yürüme kararı aldıklarını belirten Ünal, 'Sorunlarımız çok, gür bir sesle bu sorunlarımızı haykırmalıyız. Umarım bu birliktelik kararımız her yıl devam eder" dedi.