Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.



DİSK, KESK,TMMOB, Türk İş, Birleşik Kamu İş Antalya teşkilatlarından oluşan tertip komitesi öncülüğünde düzenlenen kutlamalara çeşitli sendikalar ve CHP destek verdi.



Antalya Valiliği tarafından, 1 Mayıs yürüyüşü için toplanma alanı olarak belirlenen Aydın Kanza Parkı'na çıkan tüm yollarda arama noktaları oluşturuldu. Alana gelenler her arama noktasında iki kez arandı. Saat 11.00 sıralarında parkta toplanmaya başlayan kalabalık, yoğun güvenlik önlemi eşliğinde Güllük ve Cumhuriyet Caddesi güzergahını kullanarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. İşçiler yürüyüş boyunca davul zurna eşliğinde halay çekti, çeşitli sloganlar attı. Güzergah boyunca güvenlik bariyerlerinin konulduğu ve belirli aralıklarla polislerin görev aldığı görüldü.



Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Antalya'da, seyyar satıcılar yürüyüşe katılanlara soğuk su ve simit sattı. Anne ve babalarının kucaklarında uyuyan bebekler ise renkli görüntüler oluşturdu.



Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden konuşmacılar, kıdem tazminatı, taşeronlara kadro, düşük ücret ve işçilerin yaşadığı çeşitli sorunları dile getirdi. 1 Mayıs kutlamaları, halay eşliğinde müzik dinletisiyle devam etti. Yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı kutlamalarda güvenliği 2 bin polis sağladı. Antalya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinlikleri olaysız sona erdi. - ANTALYA