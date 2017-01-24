Antalya Cumhuriyet Meydanına Yeni Düzenleme Tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanını yeniden düzenlemek için başlattığı proje çalışmalarını tamamladı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, birçok tarihi olaya tanıklık eden, kentin sembollerinden, Cumhuriyet Meydanı ve çevresini adına ve Antalya'ya yakışır hale getirileceği belirtildi.



Belediye şirketi ANTEPE A.Ş. tarafından hazırlanan projede, Atatürk Anıtı, Tophane Çay Bahçesi ve Cumhuriyet Meydanı'nın özgün yapısı korunduğu, 4 bin 700 metrekarelik mevcut meydanın atıl alanlar kullanılarak, batıda dükkanların bulunduğu alana ve güneyde AKEV Çay Bahçesi'ne doğru 2 bin metrekare daha büyütülerek, 6 bin 700 metrekareye çıkarılacağı kaydedildi.



Açıklamada, birçok etkinlik, miting ve kutlamaya ev sahipliği yapan meydanın büyüyen Antalya'nın ihtiyacına cevap verecek şekilde genişlediği vurgulandı.



Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan Yeni Cumhuriyet Meydanı Projesinde meydandan ve insan sirkülasyonundan kopuk halde bulunan Tophane Çay bahçesinin arkasındaki kirlilik yaratan dükkanların kaldırılacağı ve genişletilen meydanın altına alınacağı bildirilen açıklamada, buradaki mevcut ağaçların tamamının korunacağı, açığa çıkan 3 bin 500 metrekarelik bir alana da teraslama yapılarak, meydan ve Cumhuriyet Caddesi ile ilişkili hale getirileceği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kademeli seyir terasları ile vatandaşların denizi izleme imkanı bulacağı bu alan, yemyeşil peyzajı ile Antalyalıların uğramadan gidemeyecekleri bir yaşam alanına dönüştürülüyor. Antalya tarihinin önemli bir parçası olan Tophane Çay Bahçesi olduğu gibi korunurken, meydanın güneyindeki Kaleiçi bağlantısını sağlayan bölüm, meydanın bir parçası olarak seyir terasına dönüştürülüyor ve insanların Kaleiçi ve denizin doyumsuz manzarasını izlemesi sağlanıyor. Projede Cumhuriyet Meydanının tamamı, Başkan Menderes Türel'in ilk döneminde Valilik binasını yıkılması sonucu meydana dahil edilen bölümle bütünlük arz edecek şekilde yeşil diyabaz ve andezit taşlarla kaplanıyor. Hareketli ve renkli LED ışıklandırma sistemiyle donatılacak meydan, akşamları ayrı bir güzelliğe bürünecek."



Atıl alanları işlevsel hale getirerek, hem meydanı genişletmeyi hem de Antalyalıları Kaleiçi ve Akdeniz ile buluşturmayı amaçlayan Antalya Cumhuriyet Meydanı ve Tophane Çay Bahçesi düzenlemesinin ihale hazırlıklarında sona gelindiği belirtilen açıklamada, yakında ihale edilmesi beklenen projenin turizm sezonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.