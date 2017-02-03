Antalya Coşkun, Kaş'taki Taşkın Koruma Çalışmalarını İnceledi

Bölge Müdürü Coşkun incelemelerin ardından yaptığı açıklamada: "DSİ olarak mesai mefhumu gözetmeksizin taşkın riskine önlem almak için çalışıyoruz. Bu hususta bizim kadar vatandaşlarımızın da tedbirli davranmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımız dere yataklarına geçici ve kalıcı yapı yapmamalıdır. Vatandaşlarımızın bu hususta tedbirli davranmaları taşkın zararlarını en aza indirir.

Bölge Müdür Yardımcımız, Şube Müdürümüz ve kontollük teşkilatımız ile birlikte Kaş İlçesinde devam eden makinalı çalışmaları incelemelerde bulunduk. İdari imkânlarla yapılan çalışmalarımızda toplamda 39.260 m³ kazı, 733 m³ taş tahkimat, 912 m³ yükleme ve 7 700 m³ sedde yapıldığını müşahede ettik. Bu çalışmalar tamamlandığında Kaş ilçemizdeki taşkın riskini azaltmış olacağız. Çalışmalarda emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." Dedi.