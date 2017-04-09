Antalya Çocuklar Rusça Olimpiyatları'nda Buluştu

Çocuklar Rusça Olimpiyatları'nda buluştu



TÜRK-Rus evliliklerinden dünyaya gelen çocukların Rus kültüründen uzak kalmaması için Rusça Olimpiyatları düzenlendi.



Rusya Milli Eğitim Bakanlığı ve Rus Büyükelçiliği desteğiyle Antalya'da Rus Sanat ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen Rusça Olimpiyatları'na, Türk- Rus evliliklerinden dünyaya gelen yaşları 5 ile 15 arasında 80 çocuk katıldı. Yarışmayı, Rus gelinler ilgiyle izledi. Konyaaltı'ndaki Uğur Okulları'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Rusça Olimpiyatları'nın açılışında konuşan Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, ilkini bu yıl gerçekleştirdikleri yarışmada dereceye giren ilk üç çocuğun, İstanbul'da yapılacak final yarışmasına katılacağını söyledi. İrina Balcı, iki ülkenin melez çocuklarına ödül olarak İstanbul gezisi hediye edeceklerini söyledi. Yarışmaya 500 çocuğun başvurduğunu anlatan İrina Balcı, elemelerden sonra olimpiyatlara 80'inin katıldığını söyledi. Yarışmaya katılan çocukların babalarının Türk, annelerinin Rus olduğunu anlatan İrina Balcı, "Olimpiyatlarda Rusçayı ne kadar bildiklerine bakıyoruz" dedi.



Yarışmaya ev sahipliği yapan Uğur Okulları Konyaaltı Kampüsü Müdürü Şakir Uluçay, öğrencilerin vizyonunu artırmak amacıyla Moskova'daki bir okulla kardeş okul kapsamında karşılıklı geziler yapacaklarını söyledi.