Antalya CHP'li Kara: Nefsi Müdafaa Hakkımı Kullandım

Anayasa değişikliği teklifleri görüşülürken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'e yumruk atarak burnunu kırdığı iddia edilen CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, yapılan saldırılara karşı nefsi müdafaa hakkını kullandığını söyledi.



Partisinin Antalya il teşkilatını ziyaret eden Niyazi Nefi Kara'yı, 1000'i aşkın partili tarafından karşılandı. İl teşkilatı önünde kendisine destek için toplanan kalabalığa "Laik demokratik cumhuruyetin ve ayyıldızlı bayrağın bekçileri, Atürk devrimcileri" diye seslenen Niyazi Nefi Kara, TBMM'de bir tek kişiye 79 milyonu teslim edecek zihniyete karşı mücadele ettiklerini söyledi. Kara şöyle devam etti:



"Biz bu zihniyete diyoruz ki 79 milyon 1'den büyüktür. Bizler diyoruz ki, hukukun üstün olmadığı yerde, demokrasinin, bağımsızlığın olmadığı yerde Türkiye Cumhuriyeti olmaz diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine, halkına kalkan elleri, kafaları kırarız diyoruz. Bizlere orada uzanan saldırganların uzattığı eller yumruklar, biliyoruz ki cumhuriyete, kuvayi milliye ruhuna atılmak isteniyor. Bu atılan yumruklara karşılık vermek, nefsi müdafaa yapmak her Türk gencinin, her CHP'linin, bütün Türk milletinin, Türkiye halklarının birinci görevidir. Namus borcumuzdur. Boynumuzun borcudur."



Bu ülkeyi böldürtmeyeceklerini ve savunmaya devam edeceklerini söyleyen Kara, "Bizlere saldırıldı. Bizlere saldırıldı ki, o meclisin içinde bize atılan ilk yumruktan sonra bizler daha önce oradaki bir milletvekili yere düşerken beyin kanaması geçirmekten arkadaşlarımız kurtardı. Milletvekillerimize bardak fırlatan birisiydi, can havliyle bir yumruk atmışım" dedi.



Bu sözleri üzerine partinin önünde toplanan kalabalık tarafından "Helal olsun" diye alkışlanan Kara, "Bizim yaptığımız bir nefsi müdafaadır" dedi.



Tıp doktoru olduğunu hatırlatan Kara, "Bütün Türkiye biliyor ki halkın doktoru Niyazi Nefi Kara asla birinin kılını incitmez. Niyazi Kara, ömrünü insanların acısının dinmesi için harcamıştır. Bunun için vardır. Ama bize saldırı varsa, cumhuriyete saldırı varsa, demokrasiye saldırı varsa, göğsümüzü siper ederiz. Yumruğumuzu da sıkarız" diye konuştu.