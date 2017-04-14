Antalya CHP'li Budak: Bahçeli'nin Eyalet Tepkisini Siyasi Manevra
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eyalet sistemine tepkisini dile getirerek, 'Sayın Bahçeli dönüp, bu Anayasa değişikliğinin virgülünü bile değiştirmeyeceğini ifade etmişti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eyalet sistemine tepkisini dile getirerek, 'Sayın Bahçeli dönüp, bu Anayasa değişikliğinin virgülünü bile değiştirmeyeceğini ifade etmişti. '123'ncü maddedeki değişikliği görmemişte mi dün o açıklamayı yapıyor' derler adama. Antalya ve Isparta'yı, Konya'ya bağlayabilir. Oraya bölge valisi atayabilir. Böyle tepki verilmesini ben siyasi bir manevra olarak görüyorum" dedi.
Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) Nisan ayı içerisinde düzenlediği üçüncü 'Kent Buluşmaları'nın konuğu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak oldu. ATB Başkanı Ali Çandır ile birlikte işadamlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Çetin Osman Budak, OHAL'i eleştirerek, 'OHAL durumundayız. Şu an bizi buradan alıp götürebilirler. Bu antidemokratiktir. Böyle bir durumda bizi referandum a götürüyorlar. 16 Nisan'da halk sandıkta gereken cevabı verecek. 17 Nisan'da da biz gerekeni yapacağız. Merak etmeyin" dedi.
Hukukun üstünlüğü endeksi rakamlarına bakıldığı zaman Türkiye'nin dünyada 100 ülke arasında 70'inci sırada olduğuna dikkati çeken Çetin Osman Budak, 'Bunları gördükten sonra bugün de yasama, yargı ve yürütme bir tek kişiye verilmek isteniyor. 17 Nisan sabahı şayet evet çıkarsa, 18 madde içinden iki madde hemen yürürlüğe girecek. İki maddeden birincisi, Cumhurbaşkanı görüşündeki partiye gidip üye olacak. Bir ay içerisinde de partinin yapacağı genel kurulla birlikte hem partinin genel başkanı, aynı zamanda tarafsız Cumhurbaşkanı olacak. İkincisi, HSYK'da yaşanacak. Bu kurul da bir ay içerisinde oluşmak zorunda. Mevcut HSYK üyelerinin hepsinin görev süreleri bitecek. Yani 13 HSYK üyesini Cumhurbaşkanı'nın seçme durumu ile karşı karşıyayız" diye konuştu.
Hayır durumunda Türkiye'de demokrasinin tescilleneceğini sözlerine ekleyen Çetin Osman Budak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
'Hayır çıkarsa, kimse bir daha Türkiye'de rejim değiştirmeye kalkmayacaktır. Demokrasi için atılması gereken bütün adımları sizler atacaksınız. Dış politikada iki ileri bir geri adımlarla ne Suriye sorununda biz baş aktör olabiliriz, ne de Irak sorununda. Bir gün Avrupa Birliği ile kavga ediyoruz, bir gün Ortadoğu ile. Bir gün İran'la, bir gün Rusya ile. Şimdi tüylerimiz diken diken oldu. Acaba Rusya charterleri iptal edecek mi diye. Bunlar dış politikanın ekonomiye yansımasıdır."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Bir danışman kalkıyor bir eyalet sisteminden bahsediyor. Cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor, kabulleniyor ise o zaman 2 gün içinde eyalet sistemine karşı olan, üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin kararı ne olabilir" açıklamasını da eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, sözlerini şöyle tamamladı:
'Bu 18 maddelik değişikliğin 16'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, Anayasa'nın 123'üncü maddesini değiştiriyorlar. Kamu tüzel kişiliklerinin değişimi ile alakalı. Sayın Bahçeli dönüp, bu Anayasa değişikliğinin virgülünü bile değiştirmeyeceğini ifade etmişti. '123'üncü maddedeki değişikliği görmemişte mi dün o açıklamayı yapıyor' derler adama. Orada yazıyordu. Bunu bugün mü, dün mü görmüş. Antalya, Isparta'yı Konya'ya bağlayabilir. Oraya bölge valisi atayabilir. Böyle tepki verilmesini ben siyasi bir manevra olarak görüyorum. Onun şahsi kararı değil, bu ülkede demokrasi aşığı 80 milyon olduğunu düşünüyorum."