Antalya CHP'li Baykal Kumluca Ilçesi'nde Halka Hitap Etti-9

Antalya CHP'li Baykal Kumluca İlçesi'nde halka hitap etti-9(Tür: Yurt)

Antalya CHP'li Baykal Kumluca İlçesi'nde halka hitap etti-9

(Tür: Yurt)

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Kumluca, Antalya