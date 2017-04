Antalya CHP Il Başkanı AKP'liler Ibadeti Dışarı, Öbür Işleri Içeri Taşıdı

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, laikliğin dinin sigortası olduğunu söyleyerek, 'Bugüne kadar olduğu gibi maalesef AKP bütün siyasetini din üzerine yaptı. AKP'liler ibadeti dışarıya, öbür işleri içeriye taşıdı dedi.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Lokali'nde gazetecilerle bir araya gelen CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, yürüttükleri 'hayır' kampanyası ile ilgili bilgi verdi. Başkan Erdem, CHP olarak referandum günü 4 bin 497 sandık için 4 bin 497 asil ve 2 bin 869 yedek sandık görevlisi görevlendirdiklerini belirterek, 16 Nisan'da 300'e yakın gönüllü avukatın sandık başında yaşanacak hile ve hukuksuzluklara karşı görev yapacağını söyledi.



Bir gazetecinin sorusu üzerine, laikliğin dinin sigortası olduğunu ifade eden İl Başkanı Mustafa Erdem, 'Bugüne kadar olduğu gibi maalesef AKP bütün siyasetini din üzerine yaptı. İnsanların inançları çok kutsaldır. Bunda da ciddi başarılı oldular. Ben bazen AKP'li meslektaşlarıma, arkadaşlarıma şunu söylüyorum; 'Ya düne kadar benimle dışarıda yemeğimizi yiyip, içerdiniz. Akşam da ibadetini evde yapardınız. Şimdi iş değişti. İbadeti dışarıya, öbür işleri içeriye taşıdınız' diye. Maalesef bu yıllardır özellikle baktığınız 1940'lardan sonraki sağ iktidarların bütün birinci malzemesi din. Çok iyi kullanıyorlar. Şimdi de öyle. 18 maddenin her birine hiç dokunmadan, ya dini duygularla oynuyorlar. ya da Kılıçdaroğlu üzerinden siyaset yaparak süreci geçiriyorlar diye konuştu.



Dengesiz bir süreç yaşadıklarını sözlerine ekleyen Mustafa Erdem 'OHAL var. İktidarın maddi olanakları son derece fazla. Ama insanların yüreğindeki ülke sevgisini, cumhuriyet sevgisini bunlarla değiştiremeyeceklerine inanıyorum. Kesinlikle 'hayır' çıkacak dedi.



Sadece Cumhurbaşkanı'nın bir kez 'evet' için miting yapmasının, 'hayır' için çalışan bütün kesimlerin kampanya boyunca yaptığı masraflardan daha fazla olduğunu iddia eden Başkan Erdem, konuşmasına şöyle devam etti



'Bu kaynakların tamamı ülke kaynaklarıdır. Sadece belediye değil, bütün kurumların Antalya'daki yapılan bir mitingde bile iç yazışmalarla tüm personelin miting alanına davet edildiği, o gün orada iş gücünün durduğu, hizmetin durduğu Türkiye'nin her yerinde yaşandığı bir gerçek. Son 1 ayda 6 aylık süre ile İş Kur'dan karşılanmak üzere belediyelere çok ciddi insan alımı oldu. Örneğin Gündoğmuş ilçesinde gündüz dışarıya çıksanız 70 kişi bulamazsınız ama belediyeye 70 işçi alındı. Her kişiye 1 personel düşüyor Gündoğmuş'ta. Bunun da hakla adaletle ölçülemeyeceğini hepiniz biliyorsunuz.