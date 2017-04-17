Antalya Cennet Koyu'nda Temizlik

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde Cennet Koyu'nda temizlik çalışması yapıldı.



Kemer'deki 5 yıldızlı Fame Residence Otel'in aldığı 'Yeşil Yıldız' dolayısıyla yıl içerisinde belirlenen dönemlerde yaptığı mıntıka temizliği çerçevesinde Çamyuva Mahallesi'ne bağlı Alacasu mevkiindeki Cennet Koyu'nda personellerle birlikte temizlik yaptı.



Otelin Kalite Müdürü Sevin Levent, "Otelimiz Yeşil Yıldız sahibi bir işletme. Yeşil Yıldız işletmesinin mantıklarından yani 122 kriterinden bir tanesi de 'mıntıka temizliği' yapma adı altında doğaya, çevreye bir katkı sağlamamız isteniyor. Biz de otel personelleriyle birlikte bu eşsiz ve SİT olarak belirlenmiş Cennet Koyu'nda mıntıka temizliği düzenledik. Personellerime ve otelde destek sağlayan tüm departman amirlerime adıma teşekkür ediyorum" dedi.



14 yıldır Kemer'e gelen ve otelin sürekli müşterisi olduğunu söyleyen Hollandalı 62 yaşındaki Ingrid Rietdijk da "Uzun yıllardır gelmiş olduğum ülkenizde böyle bir etkinliğe katılmaktan çok büyük zevk aldım ve bunu da yapmam gerektiğini düşünüyordum. Uzun yıllar geldikten sonra ufacık da olsun katkım olsun istedim. Ülkeniz çok güzel. Çevrenin bu kadar çok kirletilmesinden dolayı üzüntü duyuyorum. Böyle temiz bir ülkeyi daha temiz kullanabilirsiniz" diye konuştu.