Antalya Çavuşoğlu Yeni Türkiye'de Istikrar ve Güven Olacak
Çavuşoğlu: Yeni Türkiye'de istikrar ve güven olacakDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, artık gerçek anlamda yeni Türkiye'nin var olduğunu vurgulayarak, yeni Türkiye'de istikrar ve güven olacağını söyledi.
Çavuşoğlu: Yeni Türkiye'de istikrar ve güven olacak
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, artık gerçek anlamda yeni Türkiye'nin var olduğunu vurgulayarak, yeni Türkiye'de istikrar ve güven olacağını söyledi.
Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar Ak Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplandı. Parti önündeki dev platformdan referandum sonuçlarını takip eden partililer, resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli kazanılan zaferi kutlarken, Antalya'da evet oylarının hayır oylarına göre düşük çıkmasına üzüldü.
Bina önüne kurulan platforma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enç, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer çıkarak vatandaşlara seslendi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Yeni Türkiye 2023 hedeflerine, 2053 hedeflerine, 2071 hedeflerine ulaşacak. Artık gerçek anlamda yeni Türkiye vardır. Yeni Türkiye'de istikrar, güven olacaktır. Dava arkadaşlarıma, teşkilatlarımıza, sandık başında bekleyen gönüllülerimize, bu dava için bugüne kadar gönül vermiş tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Antalya'da elimizden gelen çalışmayı yaptık. Sizlerle gece gündüz çalıştık. Gitmedik yer bırakmadık, girilmedik ev, varılmadık iş yeri bırakmadık. Bu bakımdan vicdanen rahatız. Türkiye'de evet çıkması için elimizden gelen katkıyı sağladık. Her seçimde olduğu gibi fedekarca, hiçbir menfaat gütmeden, kutlu yolculuk için Türkiye Cumhuriyeti için, vatanı, milleti, bayrağı, devleti için çalışan tüm dava arkadaşlarıma gönülden şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle omuz omuza çalışmak bu kutlu yolculukta yürümek bizim için onurdur, şereftir" diye konuştu.
EN GÜZEL MESAJ
Milletvekili Mustafa Köse ise tarihe şahitlik yaptıklarını kaydetti. Köse, "Bu millet çok önemli bir dönemeci geçti. Tarihi bir kararı verdi. Bu millet bizi hiç yanıltmadı. Her seçimden alnımız ak, başımız dik çıktık. Hangi seçime girersek girelim Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında bu millet birleşti. Devlet- millet düşmanlarına, hainlere karşı beraber oldu bir oldu, bu milletin düşmanlarına en güzel mesajı verdi. Evet ve hayır diyeniyle bir olacağız. Bugün hayır diyenler 'İyi ki evet çıkmış' diyecekler" dedi.
İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞINI KAZANDIK
Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ise şöyle konuştu:
"Alınan sonuç anamızın ak sütü gibi helaldir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yasal çalışmalara başlayacağız. Güçlü istikrarlı ve büyüyen Türkiye dedik. Bu zafer bağımsız Türkiye'nin zaferidir. Bu yeni sistemle daha güçlü bir Türkiye'nin yarınlara umutla bakan güçlü bir Türkiye, evet de hayır da diyen eşitlendi. Bu bizim İkinci Kurtuluş Savaşı'mızdı, bunu biz kazandık. Darısı başka seçimlere."
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise ülkenin önünde yeni bir sayfa açıldığını belirterek, hayır diyenlerin de bu sonuçtan kazançlı çıkacağını söyledi.
ÜLKELERE MESAJ VERDİK
Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer de 'Hepinizden Allah razı olsun. Millet hayır demedi. Yine bir tarih yazdınız. Kazanan Türkiye oldu, Antalya oldu. Sefer bizden zafer Allah'tan. Bu zaferde en çok emeği geçen cefakar kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yalanları, hayır çetesini, onları alt üst ettiniz. Zor bir süreçti. Devam ediyoruz, çalışacağız. Bu millete hizmet etme vazifesini yerine getirmeye devam ediyoruz. Referanduma müdahale etmeye çalışan ülkelere gereken mesajı verdik" diye konuştu.
MEHTER MARŞI
Konuşmaların ardından havai fişekle kutlama yapıldı. Alanda kalan vatandaşlar Türk bayraklarıyla eğlenirken, bir vatandaş da Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini birlikle salladı. Alanda çalan müzikler arasında Mehter Marşı da yer aldı.