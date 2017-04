Antalya Çavuşoğlu: Rusya Ile Abd, Ypg'yi Kaptırmamak Için Rekabet Ediyor

Çavuşoğlu: Rusya ile ABD, YPG'yi kaptırmamak için rekabet ediyor



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Rusya ile ABD, şu anda Suriye'de YPG'yi birbirine kaptırmamak için rekabet ediyor" dedi.



Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün Alanya'da Haydarpaşa Otel'de düzenlediği 'Bakanlar Yerel Medya ile Buluşuyor' toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı. Suriye'de rejimin kimyasal silah dışında da insanları kuşatarak, açlığa terk ederek öldürdüğünü yada göçe zorladığını savunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Ateşkes sürecinde Rusya ve İran'ın garantörlüğünde ihlalleri önleyecekti. Ama bu sonuç getirmedi. Rejim daha ileri giderek kimyasal silah kullandı. O zaman gereken yapılmadığı için rejim öldürmeye devam etti. ABD de dahil birçok ülke 'Esad'ın geleceğine Suriye halkı karar versin' dedi. Bu kadar insanı öldüren, savaş suçu işleyen rejimi meşrulaştırmaya çalışırsanız o zaman o rejim öldürmeye devam eder. Rejimin alternatifi yok gibi düşünürseniz rejim de der ki 'Halk beni tercih ediyor.' Ama öyle değil, iki şeytandan birini tercih etmek zorunda değil Suriye. Pekala DEAŞ'ı yok edebiliriz, bu rejim de gidebilir. Bu rejimin gitmesi gerekiyor. Geçiş sürecinin başlaması gerekiyor. Esad'ın devam etmemesi lazım."



"ESAD İNADINIZI BIRAKIN"



Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde 'Biz sizinle bu kadar yatırım yaptık, bu kadar çaba sarf ettik. Ama ateşkes ihlallerine karşı siz gerekli adımları atmadınız. Şimdi de kimyasal silah kullandılar. Türkiye olarak birlikte yürüttüğümüz sürece bağlıyız ama böyle bir vahşete sessiz kalamayız. O yüzden siz de Esad inadınızı bırakın' dediğini anlattı.



Diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü ve bundan sonraki çabaları daha koordineli yürütme teklifinde bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, 'En kısa zamanda fikirdaş ülkeler toplantısını yapalım ve burada özellikle ortak strateji belirleyelim. Bunun için temastayız. ABD Dışişleri Bakanı, Rusya'ya gidecek mi gitmeyecek mi emin değiliz. İngiltere Dışişleri Bakanı gidişini iptal etti. Eğer ABD Dışişleri Bakanı, Rusya'ya giderse bu toplantıyı yaparız. Hepimizin ortak fikri Esad'ın burada kalmaması. Kalırsa barış burada olmayacak" dedi.



"ABD-RUSYA TERCİHİ YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"



ABD ile Rusya arasında ilişkileri geliştirmek için her zaman çaba sarf ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, 'İki ülke arasındaki ilişkileri birbirine alternatif olarak görmüyoruz. Her iki ülke ile ilişkilerimizi sürdürürken o iki ülkenin değişik politikalarındaki yanlışlarına hayır dedik. Rusya ile ABD arasından bir tercih yapmak zorunda değiliz. İki ülke arasında taraf tutma diye bir şey yok. Son olayda ABD'nin müdahalesini destekledik. Rusya ile Astana sürecindeki çabalarımızı sürdürmek isteriz. Burada bir çelişki yok" diye konuştu.



"YPG'Yİ KAPTIRMAMA MÜCADELESİ"



Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile ABD arasındaki gerilimin Suriye'ye nasıl etkide bulunacağı sorusunu yanıtlarken, iki ülkenin de PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan YPG'yi birbirine kaptırmamak için mücadele ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu, şöyle dedi:



"Umarım iki ülke arasında Suriye üzerinden bir gerilim olmaz, ortak bir noktada buluşulur. Her iki ülke Suriye'nin toprak bütünlüğünü istiyor. DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede de aralarında görüş ayrılıkları yok. Hangi ülkenin daha fazla kararlı olması başka bir konu. Rusya ile ABD, şu anda Suriye'de YPG'yi birbirine kaptırmamak için rekabet ediyor. Terör örgütü üzerinden rekabet edilmesi kabul edilebilir bir şey değil, bu acziyettir. İnşallah Suriye üzerinden gereksiz bir tırmanma olmaz."



MÜLTECİ SORUNU



Suriye'de gerginliğin devam etmesi durumunda mutlaka göç hareketliliği olacağını söyleyen Çavuşoğlu, 'Ülkemizde yaşayan Suriyeli sayısının 3 katı, Suriye'de yerinden edilmiş durumda, evlerinin dışında yaşıyor. Bu göç hareketliliğine karşı daha güvenli bölgelerde Suriyelileri tekrar yerleştirip gerekli imkanları sağlamamız gerekiyor. Güvenli bölge fikri daha da elzem haline geldi. Hazırlıklarımız bu yönde" dedi.



TORBALI'DAKİ OLAY



Bakan Çavuşoğlu, İzmir'in Torbalı İlçesi'nde hafta sonu Suriyelilerin bir çocuğu dövmesi üzerine ayaklanan mahalle halkının 500 Suriyeliyi bölgeden kovmasıyla ile ilgili soru üzerine de bu olayın 'münferit' olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Genelleme doğru olmaz. Münferit olaylar olabilir. Kilis'te Kilislilerden daha çok Suriyeli yaşıyor. Bugüne kadar Kilisliler arasında tek bir adli vaka olmamıştır. Gaziantep'in yüzde 20'si Suriyeli. Suriyelilerin karıştığı adli vaka oranı yüzde 3, bunun büyük kısmı da kendi aralarında. Suriyelileri potansiyel suçlu görmek yanlış. Türk toplumu Suriyelileri maddi olarak yük olmasına rağmen her zaman anlayışla karşılamıştır. Münferit bir olayı kriz var gibi yansıtırsak reyting uğruna yanlış yapmış oluruz."