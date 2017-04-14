Antalya Çavuşoğlu: Rusya'dan Gelen Charter Seferlerde Sıkıntı Yok

Çavuşoğlu: Rusya'dan gelen charter seferlerde sıkıntı yok (2)



"FETÖ'NÜN OKULLARINI BİR BİR KAPATTIRIYORUZ"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat İlçesi Taşağıl Mahallesi'nde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. 16 Nisan'daki referandum hakkında bilgiler veren Bakan Çavuşoğlu, yargının bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, FETÖ/PDY'nin yargı sisteminin mahvettiğini söyledi. Bunun üzerine alandaki kalabalık, "Kahrolsun FETÖ" diye slogan attı.



Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



'Allah'ın izniyle Allah'ından da bulacak, Türk yargısı da hesap soracak. O hainlerin hepsinden hesap soracağız. Peşlerini bırakmayacağız. Yurtiçinde ve yurtdışında nerede olursa olsun enselerindeyiz. Şimdi bir bir okullarını ya kapattırıyoruz ya devralıyoruz. Gine'de 5 okulunu devraldık, Maarif Vakfı'na devrettirdik. Şimdi devletin kurduğu Maarif Vakfı bunları yönetiyor. 2'sine kimin ismini verdik biliyor musunuz' Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismini verdik. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız."



KARS TİFLİS BAKÜ DEMİRYOLU AÇILIYOR



Kardeş ülkelerle ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını anlatan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 2 ay içinde Kars, Tiflis, Bakü demiryolunu hizmete açacaklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, 'Hamasetle kardeşlik olmaz, projelerle gideceksin projelerle. 2018'de de TANAP boru hattı gelecek, Azerbaycan ve Şahdeniz bölgesindeki gazı Türkiye'ye getirecek. İhtiyacımız kadarını biz kullanacağız, gerisini Avrupa ülkelerine göndereceğiz" dedi.



"MUHARREM İNCE'YE ÇEBİÇ GÖNDERELİM"



CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Denize dökeriz" sözlerini de hatırlatan Çavuşoğlu, 'Siz milleti denize dökemezsiniz ama millet sizi sandığa gömer" dedi. Çavuşoğlu, konuşmasının devamında CHP Yalıova Milletvekili Muharrem İnce'yi de kastederek, "Bir tanesi de çıkmış, o da genel başkanlığa adaydı' Neydi o Yalova milletvekilinin adı? Haa, bir ara 'tavuk güdeceğim' dedi değil mi? Aslında tavuk gütmek zordur, biz ona 2 çebiç (keçi yavrusu) gönderelim, ama sigortalayalım, onu da kaybeder, kesin kaybeder" diye eleştirdi.



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti hükümetleri döneminde yapılan hizmetleri de anlatarak referandum da 'evet' oyu istedi.