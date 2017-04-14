Antalya Çavuşoğlu: Rusya'dan Gelen Charter Seferlerde Sıkıntı Yok

Çavuşoğlu: Rusya'dan gelen charter seferlerde sıkıntı yok (2)



'AVRUPA KENDİNE GEL KENDİNE'



Referandum çalışmaları kapsamında Antalya'nın ilçelerini gezen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik'te Çınaraltı Meydanı'nda halka hitap etti. Yağmura rağmen alanı dolduranlar, Çavuşoğlu'nu alkışladı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada Avrupa ülkelerine yüklendi. Avrupa ülkelerinin terör örgütü PKK'nın propagandasına izin verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Kendine gel kendine, 16 Nisan'da en iyi cevabı vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'nı engelle, hain PKK'lılara meydanlarını aç. Milletimiz bunu görüyor. Bu hainleri benim Serikli kardeşlerim sandığa gömecektir" dedi.



Çavuşoğlu, alandaki vatandaşların muhalefete yörük tokadı vuracaklarını belirtmesi üzerine "Demokrasi içinde hangi tokat varsa bunu vuracağız ama bunlar adam olmaz. Bunların derdi bu yeni sistemden sonra hiçbir zaman iktidara gelemeyecek olmalarıdır" diye konuştu. Yağmur dolayısıyla konuşmasını kısa tutan Çavuşoğlu, vatandaşlara referandum da evet çıkması durumunda gerçekleşecek değişiklikleri anlattı.