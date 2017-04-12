Antalya Çavuşoğlu 'Hayır' Standını Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum çalışmaları kapsamında bulunduğu Antalya'da, CHP'nin 'hayır' standını ziyaret etti.



Antalya Ticaret Borsası'nın düzenlediği Kent Buluşmaları'nın misafiri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Çavuşoğlu, referandum da 'evet' çıkması durumunda gerçekleşecek anayasa değişikliklerini anlattı. Ardından Hükümet Caddesi ve Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirilen Çavuşoğlu, karşılaştığı yabancı turistlerle İngilizce sohbet etti. Esnafın işlerini soran Çavuşoğlu, Kapalı Yol'da partisinin 'evet' çadırını ziyaret ettikten sonra hemen yan tarafta bulunan CHP'nin 'hayır' standındaki görevlilerle el sıkıştı. Çavuşoğlu görevlilere 'kolay gelsin' dileğinde bulundu. Kapalı yolda bulunan seyyar Antalyaspor mağazasına uğrayan Çavuşoğlu'na, burada Antalyaspor atkısı hediye edildi.