Antalya Çavuşoğlu'dan Tillerson'a Suriye Telefonu

Çavuşoğlu'dan Tillerson'a Suriye telefonu



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonla aradığı ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Suriye meselesi başta olmak üzere DEAŞ'la mücadele, Esad'ın durumu ve siyasi çözümleri konuştu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum kapsamında Manavgat İlçesi'nde, vatandaşlarla buluştu. Pazar yerinde esnafı da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, iyi pazarlar dileğinde bulundu. Çavuşoğlu, burada kendisine ikram edilen hiçbir meyveyi yemedi. Rejimde olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Doktoruma söz verdim, rejimimi bozmayacağım" dedi.



Bakan Çavuşoğlu daha sonra polis teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıl dönümü dolasıyla Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Polislerin gününü kutlayan Çavuşoğlu, kendisini ziyarete gelen ve polis şapkası takan anaokulu öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Çavuşoğlu, Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgünel'e de seramikten yapılmış plaket hediye etti.



KOYUN ÇANI HEDİYE ETTİ



Manavgat temaslarının ardından Serik İlçesi'ne geçen Mevlüt Çavuşoğlu, ilk ziyaretinde Eskiyörük Mahallesi'nde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Yörük poşusu takan Çavuşoğlu, kendisine koyun çanı hediye eden çocuğun da elini öptü. Çavuşoğlu, vatandaşlara yönelik yaptığı konuşmada, referandum la gerçekleştirilecek değişiklikleri anlattı.



ABD DIŞİŞLERİ BAKANINI ARADI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum toplantısının ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u telefonla aradı. Yaklaşık 10 dakika süren görüşmede, Suriye meselesi başta olmak üzere DEAŞ'la mücadele, Esad'ın durumu ve siyasi çözümler ele alındı.