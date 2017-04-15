Antalya Çavuşoğlu: Alman Alternatif Parti, Istanbul'da Miting Yapacak

Çavuşoğlu: Alman Alternatif Parti, İstanbul'da miting yapacak (2)



"RUSLARIN KİMLİKLE TÜRKİYE GELMESİNİ İSTERİZ"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) düzenlenen toplantıda Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği üyeleriyle buluştu. Dernek üyeleri, Çavuşoğlu'nu geleneksel kıyafetlerle karşıladı, Rus ekmeği 'karavay' ikram etti. Buluşmada konuşan Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkilerde eski günlere döndüklerini belirterek, üzücü olaylardan ders alarak ilişkileri güçlendirdiklerini söyledi. Türkiye ile Rusya arasında çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ve Türk Akımı Projesi'nin bu önemli projelerden olduğunu kaydetti.



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi çözüm konusunda en kararlı çalışan iki ülke Rusya ile Türkiye olmuştur. Özellikle son 6 aydır Suriye'de bazı olumlu gelişmeler oldu. Astana sürecini işletmeye devam edeceğiz. Siyasi çözüm için daha kararlı olacağız. Türkiye ve Rusya birlikte olursa bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlar" dedi.



'RUSLARIN KİMLİKLE GELEBİLMELERİNİ İSTİYORUZ'



Rusların yaşamak için Türkiye'yi tercih etmesinden mutluluk duyduğunu da belirten Çavuşoğlu, "Bizim şehrimize zenginlik katıyorsunuz. Özellikle çocuklar için okulların açılması ve ihtiyaçların karşılanması önemli" diye konuştu.



Çavuşoğlu, çifte vatandaşlık konusunda Türkiye açısından bir sorun olmadığını da vurgulayarak, Rusya'nın vatandaşlık başvurularında bazı şartları olduğunu, ancak bunu çözebileceklerini söyledi. Rusların pasaporta ihtiyaç duymadan, kimlikle Türkiye'ye gelmesini istediklerini dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, "Uçak düşürme hadisesinden önce bu konuda görüşmelerimiz olmuştu. Ukrayna ile kimlikle girişi imzaladık, bu yaz gelecekler. Gürcistan ile de başardık neden Rusya ile anlaşma yapmayalım? Rusya ile de başaracağız" dedi.



'ÇOCUKLARIM İÇİN OY VERİYORUM'



Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz ise kendilerini koruyan yönetimin devam etmesini istediklerini söyledi. Gündüz, "Hükümetin güçlü olmasını istiyorum. Kesinlikle üçüncü ülkelerin bize karışmasına, bizim iç işlerimize karışmalarına karşıyım. Özellikle Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere karışılmasına karşıyım. Türkiye'nin geleceği için, çocuklarım için oy veriyorum, 'evet' oyu vereceğim" dedi.