Antalya Camide Intihar Girişimi

Camide intihar girişimi



ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde yatsı namazını kıldığı camide tabancayla intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen 27 yaşındaki Gülhan K., hastanede tedaviye alındı.



Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Belek Merkez Camii'ne dün yatsı namazı için gelen Gülhan K., görgü tanıklarının iddiasına göre namaz sonrası cemaat çıkmaya başladığı sırada yanında getirdiği tabancayı göğsüne dayayıp bir el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Gülhan K., ambulansla Özel Anadolu Aspendos Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilen Gülhan K., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Olayı intihar girişimi olarak değerlendiren polis, soruşturmasını sürdürüyor.