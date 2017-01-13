Antalya Büyükşehir Meclis Toplantısı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez ilçesinde yürütülecek Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Türkiye'de ilk olduğunu söyledi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısının ikinci oturumu, Belediye Başkanı Menderes Türel başkanlığında, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.



Türel, burada yaptığı konuşmada, Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olduğunu ve yaklaşık bin dekarın üzerinde bir alanda 2 milyon metrekareye yakın bir inşaat alanı olduğunu söyledi. 3 bin 200 hak sahibi olduğuna dikkati çeken Türel, "Çok uzun ve meşakkatli bir yoldan geçtik ve artık hak sahiplerinin yaklaşık yüzde 99'u imzaladı. 40 kişi kadar kaldı. Onlar da ya yurt dışında ya veraset vesiyle imzalayamıyorlar." diye konuştu.



Kentsel dönüşüm kapsamında hemen hemen tamamıyla sözleşme imzaladıklarının altını çizen Türel, vatandaşların belediyeye olan güvencinin tam olmasını istedi.



"Vatandaşlarımız nezdinde en ufak tereddüde mahal durum yoktur." diyen Türel, her şeyi büyük bir şeffaflık içerisinde götürdüklerini, yıkımların da başladığını belirtti.



Bölgede büyük oranda tahliyelerin söz konusu olduğunun altını çizen Türel, "Bundan sonraki süreci, bugüne kadar ne yaptıysak aynı şekilde yürüteceğiz. Bu gibi konuların idari tasarruf altında meclise gelmesi gerekmeyebilir ama biz her dönemde ne varsa meclise getiriyoruz. Bir nevi meclisimizi bilgilendirmektir, detaylı bir şekilde anlatılması önemlidir." ifadesini kullandı.



Türel, kentsel dönüşüm çalışmalarını ince eleyip sık dokuduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Çünkü benzeri bir kentsel dönüşüm de yok Türkiye'de. Herhangi bir belediyenin de böyle bir çalışması yok, aynısını yapalım diyemiyoruz. Çünkü burası tek tapu. Belediyeye ait bir tapu ve içinde 3 bin 200 geçmişten gelen hak sahipliği var. Bu model Türkiye'de ilk kez Antalya Büyükşehir Belediyesinde ortaya çıkıyor."



Türel, çalışmaları şeffaf yürüttüklerini tercihleriyle kentsel dönüşümde ihale yoluna gideceklerini söyledi.



Toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin Anhui eyaletinin başkenti Hefei de bulunan Hefei Belediyesi arasına kardeş kent kurulmasına yönelik madde oy çokluğuyla kabul edildi.