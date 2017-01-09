Antalya Büyükşehir Meclis Toplantısı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Menderes Türel başkanlığında yapıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçen yıl bir biri ardına yaşadığı olaylar nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini söyledi.



Türk milletinin önüne çıkan tüm zorlukları aştığını ve bu zorlukları da aşacağını ifade eden Türel, "Bu millet zor dönemleri alnının akıyla geçirdi. Her zorluğun arkasında güzellik var. Güzel günler göreceğiz. Bu günleri en kısa sürede atlatacağız." diye konuştu.



Türel, meclis toplantılarının demokrasinin birer göstergesi olduğunu ifade ederek, Büyükşehir Yasası'nın da bu nedenle yerinde bir karar olduğuna belirtti. Türel, "Büyükşehir meclisleri, ilçe belediyelerinin adeta sigortası. Birçok sorun burada çözülüyor. Hizmet birliği açısından önemli. Varsa bir sorun Bağdat'tan değil Büyükşehir Meclisi'nden döner." dedi.



"Bu oyunları bozacağız



AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar da 2017'nin huzur dolu bir yıl olması temennisinde bulunarak, yaşanan terör olayları nedeniyle şehitler verildiğini ancak bu terör saldırılarının ülkenin büyümesini engelleyemeyeceğini kaydetti.



Bayraktar, "Hassas bir süreçten geçiyoruz. Yedi düvel üzerimize geliyor. Aziz milletimizle birlik ve beraberlik içinde bu oyunları bozacağız. Yeni yılda çok başarılı işlere imza atacağız." diye konuştu.



Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi'nin 43 milyon liraya mal olan Antalyaspor tesislerinin hem Antalya'nın tanıtımına hem de Antalyaspor'un başarılarına ev sahipliği yapması temennisinde bulundu.



CHP Grup Sözcüsü Cansel Çevikol da Kayseri'de meydana gelen patlama, Rus büyükelçinin öldürülmesi, Reina saldırısı ve İzmir Adliyesi önündeki saldırılarda şehit olan asker, polis ve sivil vatandaşlar için başsağlığı diledi.



Çevikol, "Teröre verilecek en güzel cevabın kardeşliğimizi güçlendirmektir. Milletimizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek." dedi. Çevikol, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Antalyaspor tesislerinin Avrupa standartlarında bir tesis olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.



MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli de 2016 yılının Türkiye düşmanlarının milli birlik ve kardeşliği yok etme çabaları nedeniyle heba olduğunu söyledi. Senirli "Gün birleşme günüdür. Türk milleti her zilleti ve zaaf ve zayıflığı yenecek güçtedir." dedi.



Alışveriş merkezi tartışmalara neden oldu



Toplantıda yapılan Denetim Komisyonu seçimi sonucunda, Mesut Kocagöz, Mustafa Eroğlu, Halit Çilengir, Mustafa Reşat Oktay, Ergüven Yılmaz üyeliğe seçildi.



Gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında, Antalya 4. İdare Mahkemesinin Konuksever Mahallesindeki bir alana alışveriş merkezi yapılmasına izin veren kararı tartışma konusu oldu.



CHP Grup Sözcüsü Cansel Çevikol, Antalya 4. İdare Mahkemesinin kararının, Büyükşehir Belediyesinin bu alanla ilgili daha önce aldığı "Alışveriş merkezi yapılmasın" kararını devre dışında bıraktığını vurgulayarak, mahkemenin kararının kabul edilmesi gerektiğini belirtti.



Başkan Türel, CHP grubunun daha önceki meclis toplantılarında aynı yere alışveriş merkezi yapılmasına "hayır" oyu kullandığını, bugün ise "evet" dediğini belirterek, tutarsızlık sergilendiğini ileri sürdü. Türel, konuyla ilgili Antalya 3. İdare Mahkemesindeki davanın devam ettiğini ifade ederek, komisyon raporunun da bu mahkeme sürecinin sonunda karar alınması yönünde olduğunu vurguladı.



Uzun süre tartışılan gündem maddesi, 42 evet ve 2 çekimser oyla komisyon kararı doğrultusunda kabul edildi. Türel, meclis toplantısına katıldıkları halde bu maddenin oylamasına katılmayan meclis üyelerinin de kayda geçirilmesini istedi.



163 maddenin gündeme alındığı toplantıda, 56 madde karara bağlandı.



Büyükşehir Meclisi cuma günü devam toplantısıyla görüşmelere devam edecek.