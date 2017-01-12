Antalya Büyükşehir Karla Mücadeleye Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Hizmet Birimi ilçe genelinde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde mücadeleye devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Hizmet Birimi ilçe genelinde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde mücadeleye aralıksız devam ediyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra karların kapattığı yollar ekipler tarafından açıldı. Korkuteli İlçe Koordinatörü Mahmut Bilgiç, Belediye ekiplerin karla mücadele çalışmalarını inceledi. - ANTALYA