Antalya Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Etkinlikleri

Antalyalı çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı renkli ve eğlenceli etkinliklerle kutladı.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 gün boyunca, uçurtma şenliği, satranç turnuvası, balon park, film gösterimi, lunapark eğlencesi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.



Cam Piramit'te kurulan 23 Nisan etkinlik alanında yapılan uçurtma şenliğinde çocuklara dağıtılan 4 bin uçurtma ile gökyüzü renklendi.



Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde Cam Piramit'te gerçekleştirilen satranç turnuvasında da bin 636 öğrenci yarıştı. Turnuvada sporcular 7-14 yaş aralığında, 14 kategoride mücadele etti. Turnuvaya katılan tüm sporculara Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından madalya verildi. Turnuva bitiminde kategorilerinde ilk üç dereceye giren sporculara da kupaları takdim edildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de turnuvada çocukları yalnız bırakmadı. Turnuvayı bir süre izleyen Türel, çocuklara başarılar diledi.



Şeker Portakalı etkinlik aracı da 23 Nisan'da Antalyalı miniklerle buluştu. Jonglör, sihirbaz ve palyaço gösterilerine yalnızca çocuklar değil büyükler de eşlik etti. Eğlenceli gösterileri takip eden çocuklar su balonu gösterisini ilgiyle izledi.



Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının her gün farklı bir okulun bahçesine kurduğu Balon Park, bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan etkinlik alanında kuruldu. Balon Parka yoğun ilgi gösteren çocuklar gönüllerince zıpladı, tırmanma parkurunda birbirleri ile yarıştı. Trambolinde zıplayan, kaydıraklarla kayan çocuklar eğlenceyi ve heyecanı bir arada yaşadı.



Çocuklara ücretsiz lunapark



Öte yandan Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklara lunapark eğlencesi armağan etti. Devlet okullarına dağıtılan 30 bin ücretsiz davetiye ile çocuklar lunaparkın keyfini doyasıya yaşadı. Ayrıca Çanakkale 3D Animasyon filmi üç gün boyunca Cam Piramit Kongre Merkezi'nde çocuklar için gösterildi.



Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi de 23 Nisan Pazar günü, kapılarını çocuklara ücretsiz açtı. Geçmişten günümüze oyuncakları görme fırsatı bulan çocuklar, masal kahramanları ile buluştu.