Antalya Bünyamin Aşıdan Sonra Öldü' Iddiası

Bünyamin aşıdan sonra öldü' iddiası



ANTALYA'nının Finike İlçesi'nde sağlık ocağında aşıları yapılan 2.5 aylık Bünyamin Döner, evde fenalaşıp yüzünde morluklar oluşunca ambulansla Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu kötüleşince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen minik Bünyamin, kurtarılamadı.



Olay, dün saat 23.00 sıralarında Finike İlçesi, Turunçova Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde Turunçova'da sağlık ocağına götürülen 2.5 aylık Bünyamin Döner'e, iddiaya göre sol kolundan 1, bacaklarından 2 iğne yapıldı. Daha sonra eve götürülen minik Bünyamin, saat 23.00 sıralarında fenalaştı. Yüzünde morluklar oluşan Bünyamin, baba Sabri Döner'in çağırdığı ambulans ile Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Burada bir süre tedavi altında tutulan Bünyamin, durumunun ciddi olduğu belirtilerek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Bünyamin, Kemer'den gelen kuvözlü ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan minik bebek, saat 05.00 sıralarında yaşamını yitirdi.



Çiftçilik yapan Sabri Döner, "Aşı yaptırdıktan sonra gece çocuğum morarmaya başladı. Hemen hastaneye götürdük. Bünyamin kollarımın arasından kayıp gitti. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ölümüne kim sebep olduysa şikayetçiyim" dedi. Minik bebeğin cenazesi, toprağa verilmek üzere Finike Turunçova'ya götürülürken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.