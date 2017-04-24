Antalya Bilim Festivali Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen "Antalya Bilim Festivali" 26-29 Nisan tarihleri arasında bilim ve eğlenceyi buluşturacak.



Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'ya kazandırdığı Bilim Festivali, Cam Piramit'te bu yıl üçüncü kez kapılarını aralıyor. Bilim ve eğlenceyi bir arada sunan festivalin bu yılki teması Nobel ödüllü Türk Bilim Adamı Aziz Sancar ve Nobel ödüllü ilk kadın Marie Curie olacak. Özellikle çocukların ve gençlerin bilime olan ilgisini arttırmayı amaçlayan festivalde, yaşam bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler ve temel bilimler alanlarında eğlenceli bilim istasyonları, proje sergileri de yer alacak.



Eto'o bilim festivalinde



Sürpriz konukların da yer alacağı festivalde Antalyaspor'un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto'o da kanser hastalığı ile ilgili olarak Onkoloji standında bilim meraklılarıyla buluşacak. Festival'de ayrıca katılımcıların bilimsel konularda farkındalığını uyandırmak amacıyla çeşitli bilimsel ve teknolojik konuları içeren ilgi çekici şekilde tasarlanmış stantlar, robot sergi ve atölyeleri, biyo çeşitlilik ile ilgili sergiler, dinozor sergisi, çeşitli mühendislik dallarından ilginç uygulamaların yer aldığı sergiler, temel bilim etkinlikleri, sosyal bilimler, interaktif eğitim materyalleri ziyaretçilerini ağırlayacak.



Üniversiteler yarışacak



Akdeniz Üniversitesi Tıp, Mühendislik, Fen, Eğitim ve İletişim Fakültelerinden ekiplerin büyük bir özveri ile hazırladıkları stantlarında çeşitli bilimsel oluşumlar en ilgi çekici halleri ile sunulacak. Uluslararası Antalya Üniversitesi ise insansız hava araçları ile festivale katılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, sahnede eğlenceli bilim gösterileri yapılacak. Bu yılın en dikkat çekici etkinliklerinden biri de Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları ve Uygulama Merkezi işbirliği ile Antalya Bilim Festivali çatısı altında yapılacak olan "Köprü Yarışması" olacak. Bu kapsamda çeşitli üniversitelerden mimarlık/inşaat mühendisliği öğrencilerinin oluşturduğu 13 ekip kıyasıya yarışacak. Ayrıca, festival katılımcılarından Antalya Akvaryum da stant ziyaretçilerini su altının gizemli dünyasında yolculuğa çıkartacak.



Katılımın ücretsiz olduğu festivalde "Bilim ve Eğlence" Antalyalıları bekliyor. - ANTALYA