Antalya Bilim Festivali başladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel: "Geleceğin bilim adamları, geleceğin Aziz Sancar'ları inşallah buralardan yetişecek"

"İnşallah bir gün bu festival buraya sığmayacak, ANFAŞ'ta veya EXPO'da yapacağız ve 1 milyon ziyaretçiyi Antalya'da ağırladığımızı göreceğiz"



ANTALYA - Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Antalya Bilim Festivali' törenle açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Antalya Bilim Festivali' Cam Pramit'te törenle açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından kurdele kesimiyle başlayan açılış törenine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Memorial Hastanesi doktorlarından Prof Dr. Mustafa Özdoğan, bilim meraklıları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Geleceğin Aziz Sanar'ları buralardan yetişecek"

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın çocukları ve gençlerinin spor, sanat, kültür ve bilim alanlarında şanslı bir dönem yaşadığını söyledi. Konuşmasında, 'Antalya'nın gençlerine bir borcum var' diyen Türel, "Şairin dediği gibi 'yol uzun, zaman kısa' Bizim dev adımlarla muasır medeniyet çizgisini geçme mecburiyetimiz var. Bu da bilimden ve teknolojiden geçiyor. Festivalimiz, yaşam bilimleri, mühendislik sosyal bilimler ve temel bilim alanlarında eğlenceli bilim istasyonları ve proje sergileri gerçekleştirerek bilime ilgiyi arttırmayı amaçlıyor. Geleceğin bilim adamları, geleceğin Aziz Sancar'ları inşallah buralardan yetişecek" dedi.

Geçen yıl 32 bin ziyaretçinin festivali ziyaret ettiğini de hatırlatan Türel, bu yıl ki hedeflerinin 40 bin olduğunu belirterek, "İnşallah bir gün bu festival buraya sığmayacak, ANFAŞ'ta veya EXPO'da yapacağız ve 1 milyon ziyaretçiyi Antalya'da ağırladığımızı göreceğiz" diye konuştu.

"Bilim insan içindir"

Antalya İl Milli Eğtiim Müdürü Yüksel Arslan da, Antalya'da eğitim gören 442 bin öğrencinin çok sanşlı olduğuna, okulların bilim aşkını desteklediğine işaret etti. Türkiye'nin dünyada söz sahibi olabilmesi için bilimin şart olduğunu vurgulayan Prof Dr. Mustafa Özdoğan ise, "Antalya tüm Türkiye ve dünyaya örnek olacak bir şehir ancak bilimsiz bu asla olmaz. Eğer istersek bilimi minik yavrularımızı öğretebiliriz. Unutmayalım ki bilim insan içindir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimiyle festivalin açılışı gerçekleşti. Protokol ve ziyaretçiler festival alanındaki stantları gezdi.

3 gün açık kalacak

Yaşam bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler ve temel bilimler alanlarında eğlenceli bilim istasyonları, proje sergilerinin yer aldığı festivalde, katılımcıların bilimsel konularda farkındalığını uyandırmak üzere çeşitli bilimsel ve teknolojik konuları içeren ilgi çekici şekilde tasarlanmış stantlar, robot sergi ve atölyeleri, biyoçeşitlilik ile ilgili sergiler, dinozor sergisi, çeşitli mühendislik dallarından (gıda, bilgisayar, elektrik, inşaat, jeoloji vb.) ilginç uygulamaların yer aldığı sergiler, temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji) etkinlikleri, sosyal bilimler, interaktif eğitim materyalleri yer alıyor.

Festival 29 Nisan tarihine kadar açık kalacak.

(SM-