Antalya Bilim Festivali 26 Nisan'da Başlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncü kez düzenlenen Antalya Bilim Fesitvali, 26-29 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cam Piramit'te kapılarını açacak festivalin bu yılki teması Nobel ödüllü Türk bilim adamı Aziz Sancar ve Nobel ödüllü ilk kadın Marie Curie olacak.



Özellikle çocukların ve gençlerin bilime olan ilgisini arttırmayı amaçlayan festivalde, yaşam bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler ve temel bilimler alanlarında eğlenceli bilim istasyonları, proje sergileri de yer alacak.



Sürpriz konukların da yer alacağı festivalde Antalyaspor'un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto'o da kanser hastalığı ile ilgili olarak onkoloji standında bilim meraklılarıyla buluşacak. Festivalde ayrıca katılımcıların bilimsel konularda farkındalığını uyandırmak amacıyla çeşitli bilimsel ve teknolojik konuları içeren ilgi çekici şekilde tasarlanmış stantlar, robot sergi ve atölyeleri, biyo çeşitlilikle ilgili sergiler, dinozor sergisi, çeşitli mühendislik dallarından ilginç uygulamaların yer aldığı sergiler, temel bilim etkinlikleri, sosyal bilimler, interaktif eğitim materyalleri ziyaretçilerini ağırlayacak.