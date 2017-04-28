Antalya Başbakan Yıldırım, Cuma Namazı Çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Parti Üyeliği Hakkında...
Dha: Başbakan Binali Yıldırım: 2 Mayıs'ta, salı günü, grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız. Bu toplantıda, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız.(Tür: Yurt)
Dha: Başbakan Binali Yıldırım: 2 Mayıs'ta, salı günü, grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız. Bu toplantıda, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız.
(Tür: Yurt)