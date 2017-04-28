Antalya Başbakan Yıldırım, Cuma Namazı Çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Parti Üyeliği Hakkında...

Dha: Başbakan Binali Yıldırım: 2 Mayıs'ta, salı günü, grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız. Bu toplantıda, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız.(Tür: Yurt)

Antalya Başbakan Yıldırım, Cuma Namazı Çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Parti Üyeliği Hakkında...

Dha: Başbakan Binali Yıldırım: 2 Mayıs'ta, salı günü, grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız. Bu toplantıda, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız.

(Tür: Yurt)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip, Antalya, R.T.E, Dha, Cuma Namazı