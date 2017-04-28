Antalya Başbakan Yıldırım Antalya'da konuştu(Tür: Yurt)
Bu ülkede sakın bu hareketi yapmayın!
Fenerbahçe, Başakşehir'le görüştü: Bu adamı kovun
90'lı yıllara damga vuran maymun Çarli şimdi nerede
16 yıl önce kaybettiği yüzüğünü havucun üzerinde buldu!
Kızının katiliyle yüz yüze geldi: Allah belanı versin, şerefsiz
Askerlere uygulanan garip test güldürdü
Melek'in bıraktığı kayıtla Sarp ve Mert kardeş olduğunu öğrendi
Düşmana İzmir'i dar eden Kara Fatma'ya benzerliğine dikkat!
Yılanın hayret ettiren doğum anı!