Antalya Barosu'ndan Anayasa Uyarısı

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, yeni anayasa konusunda uyarılarda bulundu.



Polat Balkan, getirilmek istenen değişiklikle kuvvetler ayrılığının ortadan kalkıp bütün yetkilerin tek bir elde toplanmasının öngörüldüğünü iddia etti. Denge ve denetleme düzeneklerinin yok sayıldığını ileri süren Balkan, 'Egemenlik kayıtsız koşulsuz Cumhurbaşkanına devredilmektedir. Bu kadar yetki kimin eline geçerse geçsin ortaya diktatörlük çıkar" diye konuştu.



Konuşmasında Türkiye'nin Cumhuriyet tarininin en ağır ve karanlık sürecinden geçtiğini ileri süren Balkan, 'Tabuta çakılacak son çivi anlamına gelen bu öneri yasalaşırsa toplum çözülür. Anayasal bir devlet olmaktan çıkar, yalnızca Anayasası olan bir devlete gerileriz. Bu koşullarda bize düşen, iflah olmaz bir iyimserlik ve kararlılıkla mücadele etmektir. Atatürk ilke ve devrimleri adına, laiklik adına, evrensel haklar adına, özgürlük adına, ifade ve basın örgürlüğü adına, adil yargılanma hakkı adına, savunma dokunulmazlığı adına, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı adına, cumhuriyet ve demokrasi adına sözümüz başkanlığa hayır. Bu memleket hepimizin" dedi.



Polat Balkan, Fransız Anayasası'nın 1791 tarihli orijinal metninin insan derisiyle kaplı olduğuna da dikkat çekerek, anayasaların özgürlük mücadelesi gerektiren can alıcı, bedel ödeten metinler olduğunu söyledi. Anayasaların toplumsal uzlaşıyla yapılması gerektiğini belirten Polat Balkan, 'Bu anlamda olağanüstü halde anayasa değişikliği tartışılamaz. Referandum yapılamaz" dedi.



Çağdaş demkrasilerin temelinin hukuk devletine dayandığına dikkat çeken Balkan, 'Hukuk devleti de kuvvetler ayrılığı ve denge/denetleme mekanizmaları üstüne kurulur. Önerilen anayasa değişiklik metni bu anlamda tehlikeli ve yok edicidir" diye konuştu.



Yapılmak istenen değişiklikle 15 üyeden oluşacak Anayasa Mahkemesi'nin 12 üyesinin cumhurbaşkanı tarafından seçileceğini, kalan üç üyenin ise TBMM tarafından seçileceğini anlatan Polat Balkan, '2 daire halinde çalışacak olan 13 üyesi bulunan Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun başkanlığını ise Cumhurbaşkanı tarafından atanacak olan Adalet Bakanı yapacak. Adalet Bakanlığı müsteşarı da kurulun doğal üyesi olarak görev yapacak. Kalan 11 üyeden 4'ü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. 7 üye ise TBMM tarafından seçilecek" dedi.