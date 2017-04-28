Antalya Bakan Çelik'ten Kongre Açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, parti kongresinin 21 Mayıs'ta gerçekleşeceğini belirterek, "Sayın cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu partiyle ilişkisi de bu şekilde gündeme gelmiş olacak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ak Parti'nin 21 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan genel kurulu ve kabine değişikliği haberleriyle ilgili Antalya'nın Serik İlçesi Belek Turizm bölgesindeki Maritim Pine Beach Resort Hotel'de düzenlenen Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1'nci Toplantısı ve Tarım İş Forumu'ndaki ikili anlaşmaların yapıldığı toplantıda bir değerlendirmede bulundu.Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bakan Faruk Çelik, Türkiye'nin çok önemli bir referandum sürecinden çıktığını belirterek, şöyle konuştu: '18 maddelik anayasa değişikliği halkımız tarafından onaylandı. Bu maddelerin bazıları hemen referandum akabinde yürürlüğe girecek olan maddeler. Bunlardan bir tanesi de cumhurbaşkanının siyasi partisiyle ilişkilendirilmesi maddesidir. Bu partimizin ve sayın cumhurbaşkanımızın görüşmeleri neticesinde 21 Mayıs diye dün medyada yer aldı. 21 Mayıs'ta bir kongre süreci yaşanacak ve böylece anayasa değişikliği sonrasındaki süreç, yani doğal, normal bir süreç işlemiş oluyor. Kongre 21 Mayıs'ta gerçekleşecek. Sayın cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu partiyle ilişkisi de bu şekilde gündeme gelmiş olacak."



GENEL BAŞKANIN TAKDİRİ



Parti yönetimi ve kabine değişikliği konularına ilişkin de değerlendirmede bulunan Faruk Çelik, 'Tabi kongre sonrası oluşacak parti yönetimi ve daha sonra hükümetle ilgili değerlendirmeler, o günün şartlarıyla sayın genel başkanın yapacağı değerlendirmelerdir, takdirleridir. O süreci hep beraber yaşayıp göreceğiz" diye konuştu.



Bakan Çelik, Rusya'nın yasağı devam eden bazı tarımsal ürünlerle ilgili olarak da iki ülke heyetleri arasında bugün gerçekleyecek görüşmeye ilişkin de açıklamada bulundu. Rus heyetiyle Türkiye'nin görüşmelerinin başladığını belirten Çelik, 'Umarız malum müessif o uçak olayından önceki duruma döneriz. Özellikle tarım alanındaki 21 ürüne kısıtlama getirilmişti bunların 8'i kaldırıldı, 13'ü ile ilgili yasaklama sözkonusu. Bugünkü görüşmelerle uçak krizi öncesine dönülmesi ve diğer konuların, konu başlıklarının iki ülke arasındaki yeni işbirliği alanlarının o noktaya gelindikten sonra ele alınmasının doğru olacağı inancı içerisindeyiz. Birazdan teknik heyetlerin bu çalışmaları biter ve kamuoyuyla net bir açıklamayı ve gelinen noktayı paylaşırız" dedi.