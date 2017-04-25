Antalya Avm Yatırımları Devam Edecek

Avm yatırımları devam edecek



*- ALIŞVERİŞ Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü, sektörün büyümeye devam edeceğini açıkladı.



Hulusi Belgü, Antalya'da Salı Grubu'nun toplantısına katıldı. Antalya Tenis İhtisas Kulübü'nde Muharrem Koç'un başkanlığını yaptığı Salı Grubu'nun kahvaltısına konuşmacı olarak katılan Hulusi Belgü, Türkiye'deki AVM sektörü konusunda bilgi verdi. Belgü, Turgut Özal döneminde 1980'li yılların ortalarında İstanbul'da Galleria ile başlayan Türkiye'deki AVM yatırımlarının çok hızlı büyüdüğünü belirterek, sektöre yatırım miktarının bugün 53 milyar doları bulduğunu söyledi. Bunun 15 milyar dolarının yabancı yatırımcılara ait olduğunu anlatan Belgü, 'Sektör hızla büyümeye devam ediyor. Türkiye'de şu an 377 AVM var. Buralarda 480 bin kişi çalışıyor. 377 AVM'nin toplam 11 milyon metrekare kiralanabilen yeri var. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde metrekare miktarı 15 milyona çıkacaktır" dedi.



EKONOMİK SALLANTI ETKİLEDİ



Son 5 yıl içinde doğrudan giren yabancı sermayenin yüzde 10'unun alışveriş merkezleri sayesinde olduğunu aktaran Belgü, buna karşılık son dönemde hem turizmdeki aksama, hem de yabancı yatırımın Türkiye ile ilgili iştahının kalmamasından dolayı yatırımlarda yavaşlama görüldüğünü açıkladı. Halen devam eden yatırımlar tamamlandıktan sonra yabancı yatırımcıların yeni yatırımlara devam etmeyebileceğini anlatan Belgü, 'Yerli yatırımcının ise hala iştahı var" dedi. Türkiye'de gayrimenkul sektöründe konut ve ofis kiralarına göre getirisi daha yüksek olduğu için alışveriş merkezlerine yatırımın arttığını belirten Belgü, 'Fakat son 1 yıldır ekonomik sallantı, alışveriş merkezlerini de olumsuz etkiledi. Normalde alışveriş merkezlerindeki cirolar enflasyonun 5-6 puan daha üstünde artar. Yani yüzde 8 enflasyon varsa, yüzde 14- 15 oranında cirolarda artış olurdu. AVM'lerdeki kiracılar kiralarını ödemede güçlük çekmiyordu. Ne yazık ki son bir senedir sıkıntı var. Geçen ocak ayında TL bazında cirolar enflasyonun da altına düştü. Şubat ayında ise enflasyon oranının çok az üstüne çıkıldı. Dolayısıyla eski geri dönüşler ne yazık ki artık yok" diye konuştu.



AVM YATIRIMI DÖVİZLE BORÇLANMA YOLUYLA YAPILDIĞI İÇİN KİRALAR DÖVİZLE ALINIYOR



Bu durumun alışveriş merkezlerinin yapımında dövizle borçlanmadan kaynaklandığını kaydeden Belgü, 'Hesaplarımıza göre AVM yatırımcılarının 10 milyar dolar borcu var" dedi. Bu borcu ödeyebilmek için AVM'lerdeki kiraların da dövize endeksli olduğunu anlatan Belgü, bu borçlar Türk lirasına çevrilmediği sürece kiraların Türk lirasına dönüşmesinin mümkün görünmediğini söyledi. Bu konuda bankalar ve bankalar birliğiyle görüşmeler yaptıklarını anlatan Belgü, böyle bir fonlama olmadığı için sonuç alınamadığını açıkladı.



AVM ANTİPATİSİ



Eski Türk filmlerindeki zengin müteahhitlerin yerini artık AVM yatırımcılarının aldığını anlatan Belgü, Gezi olaylarından sonra da AVM'lere karşı ciddi bir antipati başladığını söyledi. Buna karşılık Türkiye'de bir buluşma merkezi haline geldiğini anlatan Belgü, yerel markaların ise AVM'llerde yer almakta tutucu davrandığını savundu. İnternetten yapılan alışverişlerin AVM'lere şu an olumsuz etkisi olmadığını da anlatan Belgü, AVM'lerdeki güvenlik meselesinin de çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye'de ayda 2.5 milyon kişinin gittiği alışveriş merkezleri olduğunu anlatan Belgü, buna karşılık imar planlarında çok ciddi yanlışlar yapıldığını, bu konuda ipin ucunun kaçtığını sözlerine ekledi.



Antalya'daki AVM'lerin yöneticileri ile AVM kiracılarının da katıldığı toplantı sonunda Belgü'ye teşekkür belgesi verildi.