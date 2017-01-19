Antalya - Ateş Açılan 3 Köpek Telef Oldu

Ateş açılan 3 köpek telef oldu



*- ANTALYA'da ateş açılan sokak köpeklerinden 3'ü telef oldu, bazıları ise yaralandı.



Varsak bölgesinde oturan yazar Mehmet Çobanoğlu, geçen salı akşamı market alışverişini yaptıktan sonra evine yöneldi. Bu esnada iki el silah sesi duyan Çobanoğlu, çocukların torpil attığını düşündü. Kısa süre sonra yine silah sesi duyan Çobanoğlu, aynı anda köpeklerin bağırtılarını duydu. Sesin geldiği tarafa yönelen Çobanoğlu, vurulan 3 köpeğin yerde yattığını, bazı köpeklerin ise sağa sola kaçıştığını gördü. Yerde yatan köpeklerin öldüğünü belirten Çobanoğlu, kaçışan köpeklerin de yaralı olduğunu söyledi. Bir yaralı köpeği hayvan ambulansıyla barınağa yönlendirdiklerini belirten Çobanoğlu, mahallede oturan bazı vatandaşlarla yaralı köpekleri yakalamaya çalıştıklarını söyledi. Polisin de olay yerine gelerek çalışma yaptığını kaydeden Çobanoğlu, bu bölgede ilk kez böyle bir şey yaşandığını söyledi.



Sosyal medya üzerinden olaya tepki gösteren hayvanseverler, köpeklere bu vahşeti yaşatanların bulunmasını istedi.