Antalya Annelere 'Prematüre' Eğitimi

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ekibi'nin başlattığı 'Prematüre Anneler Okulu' projesi kapsamında prematüre doğum yapan annelere eğitim verildi.



Prematüre Anneler Okulu eğitim programının açılışına, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Yöneticisi Doç. Dr. Yalçın Yüksel, İl Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Murat Özdemir, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ebru Büyükkahraman, prematüre çocuk sahibi Türk annelerin yanı sıra Suriyeli 3 kadın da eşleriyle katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Necat Yılmaz, Prematüre Anneler Okulu'nun Antalya'da ilk, Türkiye'de ise 4'üncü olduğunu, prematüre çocuk sahibi Türk ve Suriyeli annelerin çocuklarını daha bilinçli büyütmesi için bilgiler verileceğini belirtti.



EN FAZLA PREMATÜRE BEBEK SURİYELİ ANNELERDEN



Prof. Dr. Yılmaz, Prematüre Anneler Okulu'nun, hassas bakımla belli bir süre yoğun bakım ünitesinde takip edilen prematüre bebeklerin taburcu olduktan sonra evde bakım kalitesini ve ailelerin bilgi düzeylerini arttırmak gibi hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yılmaz, "Eğitim programına prematüre bebek dünyaya getiren annelerin ve bebeğe bakacak kişilerin katılımı planlandı. Antalya'da 2016 yılı içinde 600'den fazla prematüre ameliyatı yaptık, binden fazla doğum gerçekleştirildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise 170 prematüre bebek dünyaya geldi. Bu bebeklerin çoğunluğunu Suriyeli bebekler oluşmakta. Bu nedenle 'Prematüre Anneleri Okulu' ilk eğitimine çok sayıda Suriyeli prematüre bebek annesi davet edildi" dedi.



Sağlık Bakanlığı'nın eğitime önem verildiğini de ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, prematüre çocukların çok özel bakım gerektirdiğini kaydetti. Bu bebeklerin özel bakım ve tedaviyle yaşatıldığını kaydeden Prof. Dr. Necat Yılmaz, "Bu okulda bir özellik daha var. Son yıllarda misafir ettiğimiz başta Suriyeli olmak üzere birçok dünya vatandaşı bulunuyor. Ülkemiz sağlığı sadece kendi milletine değil, başta milletlerden gelen misafirlerimize de sunabiliyoruz" diye konuştu.



29 haftalık 740 gram doğan kızı Fatma Nur Aygün ile derse katılan Meryem Aygün de yaşadığı zorlukları anlattı. Kızının doğumunun ardından 3.5 ay yoğun bakımda kaldığını belirten Aygün," Meryem 4.5 aylık oldu. Şu an kilosu 4 kilogram. Umudumuz yokken, hayata tutundu" dedi.



Eğitim seminerinin ilk dersinde yenidoğan uzmanı Dr. Gönül Tezel de 'Prematüre Bebek Yolculuğu' adıyla sunum yaptı. Çocuklarıyla eğitime katılan anneler dersin sonunda uzmanlara bebek bakımıyla ilgili sorular sordu, yaşadıkları zorlukları anlattı.



'Bebeğini Öğrenerek Koru' sloganıyla eğitimlerine başlayan Prematüre Anneler Okulu'nda, Dr. Gönül Tezel ve Dr. Seyhan Erişir Oygucu, 'Prematüre Bebek Yolculuğu', diyetisyen Aziz Selçuk Yurttaş 'Prematüre Bebek Beslenmesi', psikolog Hakan Bulut 'Erken Doğan Ebeveyni Olmak', yeni doğan yoğun bakım sorumlu hemşiresi Gülgün Kuyucak, 'Prematüre Bebek Bakımı', anne sütü hazırlama hemşiresi İlknur Özcan Beslenme Uygulamaları ve Relaktasyon konulu eğitim konularını anlattı.