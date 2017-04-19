Antalya Alanya'da Deaş Operasyonu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri Alanya Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde adresleri daha önceden tespit edilen evlere gece saatlerinde baskın düzenledi. Mahmutlar Mahallesi'ndeki evde DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Eldeniz M. yakalanarak gözaltına alındı. Polisin aynı suç kapsamında başka adrese yaptığı operasyonda ise DEAŞ mensupları olduğu belirtilen karı-koca da evlerinde gözaltına alındı. TEM Grup Amirliği'ne götürülen Eldeniz M. ile isimleri açıklanmayan çift sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.