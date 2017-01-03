Antalya / Akseki-Seydişehir Yolunda Ulaşıma Kar Engeli

Akseki- Seydişehir yolunda ulaşıma kar engeli



AKSEKİ-Seydişehir karayolu Alacabel mevkiinde kar yağışı ve kayan ağır tonajlı araçlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.



Antalya- Konya karayolunun Akseki- Seydişehir arasındaki bağlantı noktası olan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar nedeniyle karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanırken, yollda kayan bazı ağır tonajlı araçlar da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri aralıksız olarak kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, ulaşımın kontrollü olarak sağlanıyor. Yolda ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.