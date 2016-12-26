Antalya Akseki'de Okullar Tatil Edildi Mi?

Antalya'nın Akseki İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



Akseki'de sabaha karşı kar yağışı başladı. Birkaç saat etkili olan yoğun yağış ilçe merkezi ve mahallelerde yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlık tarafından verilen karar, belediye anons sisteminden bölge halkına duyuruldu.



KAR AKSEKİ- SEYDİŞEHİR YOLUNDA ULAŞIMI ENGELLİYOR



Akseki merkezde sabaha karşı başlayan kar yağışı şiddetlendi. Akseki ile Konya'nın Seydişehir İlçesi'ni bağlayan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde de etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve yol açma çalışması yaptığı bölgeye Murtiçi mevkiinden itibaren zincirsiz araçlarla uzun araçların geçişine izin verilmiyor. Jandarma ve polis ekipleri bölgede araç trafiğini yönlendirmek için çaba sarf ediyor.