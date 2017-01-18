Antalya'da Akdeniz Ünirvesitesi Tıp Fakültesi'nde yapımı süren 6 katlı binanın iskelesinin çökmesi sonucu 8 işçi enkazın alında kaldı. 3 işçi çıkarılırken 5 işçinin halen enkazın aldında olduğu belirtildi.
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Haber: Alparslan ÇINAR / ANTALYA, (DHA)
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(Tür: Yurt)
Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Iskele Çöktü, Işçiler Enkazın Aldında Kaldı
Antalya'da Akdeniz Ünirvesitesi Tıp Fakültesi'nde yapımı süren 6 katlı binanın iskelesinin çökmesi sonucu 8 işçi enkazın alında kaldı.
Antalya'da Akdeniz Ünirvesitesi Tıp Fakültesi'nde yapımı süren 6 katlı binanın iskelesinin çökmesi sonucu 8 işçi enkazın alında kaldı. 3 işçi çıkarılırken 5 işçinin halen enkazın aldında olduğu belirtildi.
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